В Самаре обсудили проект двухэтажного Московского шоссе

В Самаре обсуждается возможность сделать Московское шоссе двухэтажным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обсудили футуристический проект двухэтажного Московского шоссе. Об этом говорил бывший министр транспорта региона Борис Ардалин в пресс-центре "КП-Самара".

Предполагается, что Московское шоссе может стать двухуровневым, что позволит разгрузить дорогу на выезде из города и повысить доступность аэропорта.

Как отметили в региональном минтрансе, на реализацию подобного проекта потребовалось бы порядка 80 млрд рублей. Сейчас изыскать подобную сумму в региональном бюджете на такой проект не представляется возможным.

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