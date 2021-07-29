В Самарской области водителей пугают отрезанными головами свиней

В Самаре гадают, зачем на машину положили голову свиньи. Фото - паблик "Подслушано Самара"

В Самаре в паблике "Подслушано Самара" появилось фото автомобилей, на капот которых положили отрезанную голову свиньи.

В комментариях гадают, с чем это может быть связано. Некоторые пользователи считают, что это такой новый тюнинг автомобилей или какое-то послание водителю. Кто-то предположил, что машина принадлежи девушке, а голову могла подложить соперница.

Среди вариантов - намек на то, что водитель, возможно, неправильно себя ведет, например, паркуется в неположенных местах, чем мешает жильцам домов рядом.

Некоторые даже отметили, что были бы рады подобному "подарку" и нашил бы применение свиной голове в хозяйстве.