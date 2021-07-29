В Самаре планируют внедрить новые способы выявления источников загрязнения воздуха

В Самарской области планируют усовершенствовать экологический мониторинг

В Самарской области предложили внедрить новое программное обеспечение, которое позволит эффективно определять источник загрязнения атмосферного воздуха. Такое предложение прозвучало во время встречи губернатора Дмитрия Азарова с руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорем Шумаковым.

Новое программное обеспечение позволяет анализировать такие параметры как сила ветра, температура, осадки и ряд других, которые позволят определить источник загрязнения.

В Самаре подобную технологию можно применять, например, в микрорайоне "Волгарь", где имеется несколько крупных предприятий.

- Антропогенная нагрузка значительная: высокая плотность населения, большое количество промышленных, химических, нефтеперерабатывающих предприятий. Все это, с одной стороны, создает экономическую мощь региона, с другой обязывает нас более ответственно подходить к вопросам экологического мониторинга, - сказал глава региона.