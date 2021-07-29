В Самарской области ожидаются грозы и сильный ветер

В Самарской области ожидаются дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие несколько часов прогнозируют грозы и сильный ветер. Объявлен желтый уровень опасности, сообщили в региональном МЧС.

Вечером в четверг, 29 июля, местами по области возможно усиление ветра до 15-20 м/с, а также ливни с грозами и град. Такая погода сохранится всю ночь и утром в пятницу.

Несмотря на грозы, в регионе в ближайшие дни прогнозируется высокая температура воздуха, которая местами может доходить до +32 градусов. В ночные часы ожидается от +15 до +20 градусов.