Стоимость посещения нацпарка "Самарская Лука" останется прежней

Стоимость путевки в нацпарк "Самарская Лука" не повысится

Стоимость путевки в национальный парк "Самарская Лука" не повысилась.

Ранее в интернете распространялась информация, что стоимость повысилась якобы в четыре раза. Как отметил секретарь самарского регионального отделения "Единой России", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, стоимость путевки остается прежней.

- Переговорил с руководителем национального парка "Самарская лука", договорились о том, что мы совместно проведем исследование стоимости такой путевки, ее экономическое обоснование, никакого введения новой платы, увеличения стоимости до того, как мы разберем этот вопрос подробно, не произойдет, - сказал Дмитрий Азаров.

Нацпарк "Самарская Лука" существует с 1984 года, его площадь составляет 127 тысяч га, почти половину ее составляют леса.