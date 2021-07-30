Гребец из Тольятти Александр Вязовкин стал пятым в финале Олимпиады в Токио

Тольяттинец в финале Олимпиады остался пятым
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Гребец из Тольятти Александр Вязовкин остался пятым в финальных соревнованиях одноместных экипажей в академической гребле на Олимпиаде в Токио.
24-летний спортсмен из Тольятти стал первым со времен СССР, с 1988 года, представителем нашей страны, который пробился в финал Олимпиады в одиночках.
В пятницу, 30 июля, Вязовкин выступил в финале и пришел к финишу пятым, показав время 6 минут 49,09 секунды. Лучшим стал грек Стефанос Нтоускос с результатом 6:40,45.
Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Олимпийских Игр в Токио – 2020 вы можете найти на портале «КП – Спорт».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самарские спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио. За кого будем болеть?
Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа (подробнее)