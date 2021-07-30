Гребец из Тольятти Александр Вязовкин стал пятым в финале Олимпиады в Токио

Тольяттинец в финале Олимпиады остался пятым Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Гребец из Тольятти Александр Вязовкин остался пятым в финальных соревнованиях одноместных экипажей в академической гребле на Олимпиаде в Токио.

24-летний спортсмен из Тольятти стал первым со времен СССР, с 1988 года, представителем нашей страны, который пробился в финал Олимпиады в одиночках.

В пятницу, 30 июля, Вязовкин выступил в финале и пришел к финишу пятым, показав время 6 минут 49,09 секунды. Лучшим стал грек Стефанос Нтоускос с результатом 6:40,45.

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