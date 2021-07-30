В выходные в Самарской области ожидается до +32 градусов тепла

В Самарской области снова жарко

В Самарской области в предстоящие выходные ожидается до +32 градусов тепла. Об этом сообщают в Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, в конце неделе ожидается повышение температурного фона, поскольку в регион приходит более тёплый воздух.

В пятницу, 30 июля, будет до +32 градусов по области. В выходные прогнозируют жаркую погоду с температурой в +27, +32 градусов.

В регионе в выходные синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. В ночное время по области ожидается от 15 до 20 градусов тепла.