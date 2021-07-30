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Общество30 июля 2021 8:51

Самарцев приглашают в новый Региональный центр обслуживания потребителей

Он откроет свои двери для жителей региона в августе на улице Ново-Садовой, 106
Геннадий ВЕТРОВ
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Центр работает для всех жителей Самарской области

Центр работает для всех жителей Самарской области

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В августе для жителей Самарской области открывает свои двери Региональный центр обслуживания потребителей. Он расположен в Самаре на Ново-Садовой, 106 в БЦ ЗИМ, 2Б этаж.

- На современной и удобной площадке постоянный прием по вопросам газоснабжения (подключение к системе газоснабжения, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, установка и замена приборов учета газа и пр.) будут вести специалисты Средневолжской газовой компании, - сообщает пресс-служба СВГК.

В Региональном центре обслуживания потребителей также будут функционировать отделения других крупнейших ресурсоснабжающих компаний. Посетителям помогут решить все вопросы энергоснабжения и водоснабжения.

С понедельника по четверг приемные часы с 8.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00. Суббота и воскресенье – выходные дни. Единый справочный номер РЦОП: 8-800-201-63-63