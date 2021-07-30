Самарец Павел Сухов в составе сборной по фехтованию поборется за золото Олимпиады

Самарец Сухов в составе сборной поборется за "золото" Олимпиады. Фото - минспорт Самарской области

Самарец Павел Сухов в составе сборной России по фехтованию поборется за золото Олимпиады.

В пятницу, 30 июля, российская команда пробилась в финал, одолев в полуфинале китайцев. Теперь россиянам предстоит встретится со сборной Японии. Поединки состоятся сегодня в 14:30.

Павел Сухов также выступал в личном зачете и выбыл в 1/32 финала.

Сегодня в финале выступал гребец из Тольятти Александр Вязовкин, который стал пятым.

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