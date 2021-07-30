В Самарской области вырастет спрос на обновленную семейную ипотеку

«Семейную ипотеку» теперь могут получить семьи даже с одним ребенком. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самое важное изменение – «Семейную ипотеку» теперь могут получить семьи даже с одним ребенком. Главное, чтобы первенец родился после 1 января 2018 года. Таких семей в регионе очень много, а значит, круг потенциальных заемщиков существенно расширится.

О том, как увеличение доступности льготной программы скажется на спросе, рассказывает руководитель Абсолют Банка в Самаре Алексей Ларгин.

- Доля выдач по госпрограмме «Семейная ипотека» в первой половине этого года у нас составляла почти 60% от всех выдач на первичном рынке.

Первый месяц после старта приема заявок на семейную ипотеку по обновленным условиям показал, что интерес к этой госпрограмме вырос. Количество заявок увеличилось на 50%.

Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится до конца года.

Важный плюс обновленной «Семейной ипотеки» – теперь заемщики могут купить по семейной ипотеке квартиру в новостройке не только напрямую у застройщика, но и по договору переуступки. Раньше такое жилье можно было приобрести только в рамках стандартных программ, то есть по более высокой ставке.

Отмечу, что если квартира в новостройке была оформлена в ипотеку по стандартной программе любого банка, появление первенца после 1 января 2018 года – это повод заняться рефинансированием ставки.

Расчеты показывают, что рефинансирование позволяет в среднем уменьшить ежемесячный платеж на несколько тысяч рублей, а на общей переплате по ипотеке сэкономить сотни тысяч рублей.

Остальные условия госпрограммы «Семейная ипотеки» сохранились. Максимальная сумма займа – 6 млн рублей, срок – до 30 лет, минимальный размер первоначального взноса – 15% от стоимости квартиры. Часть первоначального взноса у нас можно «закрыть» маткапиталом. Эта возможность очень важна для семей с детьми. Ее используют 50% наших заемщиков по семейной ипотеке. Мы прогнозируем, что во второй половине 2021 года их доля увеличится до 80-90% от общего числа, поскольку за первого ребенка теперь тоже выплачивается маткапитал – это почти 484 тысячи рублей.

По данным банка, средний чек по семейной ипотеке в Самарской области – почти 2 млн рублей. При покупке новостройки по стандартным программам чек выше – 2,3 млн рублей. Причина – как правило, семьи с несколькими детьми могут позволить себе меньшую финансовую нагрузку, чем заемщики без детей или с одним ребенком.

Алексей Ларгин: «После того, как семейная ипотека стала доступна семьям с первенцем, средний чек по этой госпрограмме, несомненно, вырастет. Мы ожидаем, что он достигнет 2,3-2,5 млн рублей.

По нашим наблюдениям, заемщики в рамках госпрограммы «Семейная ипотека» выбирают квартиры в строящихся домах эконом-класса, в удаленных от центра районах, где стоимость квадратного метра ниже».