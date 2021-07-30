В Самаре откроется второй Экоцентр

В Экоцентре будут проходить лекции и мастер-классы, здесь же можно будет сдать вторсырье. Фото: Ольга НОВИКОВА

1 августа в 13.00 в Самаре состоится открытие второго городского Экоцентра. Его организатором выступает волонтерское объединение «Вторсырье на благотворительность». Помещение для Экоцентра предоставила компания по прокату туристического снаряжения “Тур-прокат”.

Новый Экоцентр находится по адресу 7-я просека, 90. Здесь все желающие смогут сдать на переработку и вторичное использование более 70 видов вторсырья, вещей, сломанной техники и т.д. Также будет работать шеринговая полочка, где самарцы смогут обмениваться книгами и вещами. Кроме того, в Экоцентре можно будет приобрести экотовары.

Вырученные от сдачи вторсырья на переработку средства будут по традиции направляться на поддержку значимых социальных проектов региона.

Также в Экоцентре будут проходить лекции и мастер-классы.Новый Экоцентр будет работать с понедельника по субботу с 11. 00 до 20.00.

Также продолжит свою работу первый самарский Экоцентр на ул. 22 партсьезда, 40а. Он работает по будням с 11.30 до 16.30, по субботам с 12.09 до 14.00.