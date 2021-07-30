В Самарской области росгвардейцы уничтожили 23 авиабомбы

В Хворостянском районе нашли авиабомбы. Фото - Управление Росгвардии по Самарской области

В Самарской области уничтожили авиабомбы, которые нашли на территории Хворостянского района. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии региона.

Всего нашли 23 авиационные бомбы, которые, предположительно, были изготовлены в 30-40-х годах прошлого века. Снаряды обнаружили, когда проводили земляные работы.

Откуда в Самарской области появились боеприпасы, не сообщается. Специалисты группы разминирования, исследовавшие снаряды, приняли решение уничтожить опасную находку, что и было сделано в том же месте, где их нашли.