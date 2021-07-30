Самарский филиал Россельхозбанка отстоял свои интересы в судебном деле с ООО «Юбилейный»

Арбитражный суд также признал наличие оснований для привлечения Олега Кутенкова к субсидиарной ответственности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 июля Промышленный районный суд Самары завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Юбилейный» Олега Кутенкова. Предпринимателю предъявлены обвинения в мошенничестве (ч.4 ст. 159.1 УК РФ), отмывании денег (п. 6 ч.2 ст. 174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений Олегу Кутенкову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело было возбуждено по инициативе Самарского филиала Россельхозбанка.

За время кредитования в Россельхозбанке господин Олег Кутенков получил на ООО «Юбилейный» кредитов на общую сумму 1,073 млрд рублей, часть из которых в последствии им были выведены на аффилированные организации. В 2014 году в отношении ООО «Юбилейный» была введена процедура наблюдения, в мае 2015 года предприятие признано банкротом и открыто конкурсное производство. В рамках дела о банкротстве ООО «Юбилейный» были выявлены признаки преднамеренного банкротства. В настоящее время в Арбитражном суде рассматриваются заявления банка о признании действий конкурсных управляющих незаконными, а также о взыскании с них убытков.

Общая сумма требований кредиторов ООО «Юбилейный» составляет более 850 млн рублей. Требования Россельхозбанка включены в реестр требований кредиторов ООО «Юбилейный» и составляют более чем 150 млн рублей. Арбитражный суд также признал наличие оснований для привлечения Олега Кутенкова к субсидиарной ответственности.

«Суд в полном объеме учел предоставленные доказательства по делу и принял законное и обоснованное решение, в соответствии с которым вынесен приговор. При ненадлежащем исполнении или преднамеренном неисполнении обязательств по кредитным договорам Россельхозбанк и в дальнейшем намерен отстаивать свои интересы всеми законными способами, в том числе привлечением лиц к субсидиарной ответственности. Кредитные денежные средства в полном объеме должны быть возвращены в пользу банка», - пояснил Раиль Багдалов, директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка.