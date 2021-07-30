Райффайзенбанк: предприниматели стали больше копить и активнее тратить деньги

При этом кредитная нагрузка у предпринимателей остается стабильной. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С начала 2021 года остатки на текущих и накопительных счетах предпринимателей растут, как и количество, и объем транзакций. Объем покупок предпринимателей за первое полугодие 2021 года вырос на 25%, а количество – на 32%.

В марте 2020 года в среднем предприниматели держали на накопительных счетах 1,3 млн рублей, то год спустя эта сумма выросла до 1,5 млн. А средние остатки на текущих счетах выросли на 42%.

Это позволило бизнесменам увеличить личные расходы и нарастить резервы. В первом полугодии средние остатки на накопительных счетах и вкладах увеличились на 9%, а по сравнению в июне 2020 года – на 14%. Теперь в среднем ИП держат на накопительных счетах 1,6 млн рублей.

Расходы растут быстрее – они достигли минимума в апреле и мае 2020 года, после чего постепенно восстанавливались. В июне 2021 года в среднем ИП тратили 111 тыс. рублей в месяц – на 55% больше, чем в июне 2020 года.

«В июне 2020 года поступления на счета предпринимателей начали восстанавливаться. Но потребовалось время, чтобы ИП вернулись к привычному уровню трат. При этом сберегательное поведение остается трендом – средства на накопительных счетах и вкладах постоянно растут. Такая динамика сохранится в ближайшее время при стабильной кредитной нагрузке. Сейчас работа большинства ИП стабилизировалась в новых условиях, и мы можем рассчитывать на рост оборотов предпринимателей уже к концу 2021 года», - отметил Максим Глазов, руководитель направления развития цифровых продуктов Райффайзенбанка для малого бизнеса.

В 2021 года предприниматели больше тратили на автомобили, товары для дома, фастфуд и распродажи. На четверть выросли расходы на авиабилеты и такси. При этом снизились расходы на образование, туризм, общественный транспорт, покупку софта и спорт.

При этом кредитная нагрузка у предпринимателей остается стабильной – средний объем трат по кредитным картам составляет около 85 тыс. рублей в месяц. Средние размер кредита на одного ИП находится в пределах 1 – 1,1 млн рублей, как и в 2020 году.