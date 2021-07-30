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Здоровье30 июля 2021 11:54

В Самарской области новый суточный максимум по количеству заразившихся коронавирусом

Второй день подряд в регионе более четырехсот заразившихся
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области более четырехсот заразившихся за сутки

В Самарской области более четырехсот заразившихся за сутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области достигнут очередной суточный максимум по количеству заразившихся коронавирусом. В регионе в пятницу, 30 июля, выявили 453 новых заболевших, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Второй день подряд в области находят более четырехсот заразившихся. Также в пятницу объявили, что выздоровели 264 человека, умерли 14.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 75 849 человек, выздоровели 70 501, умерли 2 624.

В целом по стране 23 564 новых заразившихся за сутки в 85-ти регионах. Всего заболели порядка 6,2 млн человек.