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Общество30 июля 2021 12:36

Семьи с детьми из Самары смогут летать с большой скидкой в три города России

Льготные тарифы будут действовать на 46 внутренних направлениях
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Из Самары можно будет путешествовать со скидкой

Из Самары можно будет путешествовать со скидкой

Самарские семьи с детьми с августа смогут покупать билеты на самолёты для путешествий по России по льготным ценам. Государство предложило авиакомпаниям субсидирование в обмен на семейные тарифы. Подразумевается, что путешественник, оформляя единое бронирование на взрослого и ребенка до 18 лет, заплатит за билеты меньше. По льготным тарифам из Самары можно слетать в Иркутск, Тюмень и Калининград < P> - Это предложение действует и в обратном направлении, поэтому мы рассчитываем и на поток туристов из других городов. Сейчас все вопросы организации таких перелетов прорабатываем с сотрудниками туристических компаний и авиаперевозчиков, - рассказал руководитель департамента туризма Артур Абдрашитов.

Действовать семейный тариф будет на поездки в эконом-классе, детям до 2 лет перелет бесплатный , до 12 лет -25% скидка. Заплатить за билет со скидкой придется от 4600 до 10900 рублей.