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Происшествия30 июля 2021 12:36

Транспортная полиция начала проверку после столкновения двух гидроциклов в Самаре

При столкновении пострадала девушка
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самаре на Волге столкнулись два гидроцикла

В Самаре на Волге столкнулись два гидроцикла

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре начали проверку по факту столкновения двух гидроциклов, при котором пострадала девушка. Об этом сообщают в Средневолжском управление МВД России.

Гидроциклы столкнулись в протоке Волги напротив 9-й просеке в Самаре. В результате происшествия пострадала 24-летняя девушка, которую с множественными травмами доставили на берег, откуда на скорой помощи отвезли в больницу.

Как сообщают в транспортной полиции, все участники происшествия установлены. Сейчас выясняются причины произошедшего, по факту случившегося проводится проверка.