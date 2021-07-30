Транспортная полиция начала проверку после столкновения двух гидроциклов в Самаре

В Самаре на Волге столкнулись два гидроцикла Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре начали проверку по факту столкновения двух гидроциклов, при котором пострадала девушка. Об этом сообщают в Средневолжском управление МВД России.

Гидроциклы столкнулись в протоке Волги напротив 9-й просеке в Самаре. В результате происшествия пострадала 24-летняя девушка, которую с множественными травмами доставили на берег, откуда на скорой помощи отвезли в больницу.

Как сообщают в транспортной полиции, все участники происшествия установлены. Сейчас выясняются причины произошедшего, по факту случившегося проводится проверка.