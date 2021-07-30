Водопроводная вода в Самаре может изменить цвет

Вода может изменить цвет из-за водорослей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жаркое лето привело к бурному развитию водорослей в водоемах Самарской области. Такое цветение сине-зеленых водорослей может негативно сказаться на цвете водопроводной воды в Самаре. Однако, как заверили специалисты «РКС-Самара», пока опасаться нечего.

- За состоянием воды следит специальное подразделение – «Испытательный центр контроля качества питьевой и природной воды». Каждый день специалисты центра отбирают пробы воды в Волге. Перед тем как вода попадет в водопровод, эксперты анализируют более 50 показателей. В день выполняется более 90 тысяч анализов воды перед подачей в водопроводные сети и более 70 тысяч анализов в распределительной сети города. По лабораторным данным, каких-либо значительных изменений в составе воды сейчас нет, - отметили в «РКС-Самара».

Однако эксперты предупреждают, что такое массовое развитие сине-зеленых водорослей в ближайшем будущем может негативно повлиять на цвет питьевой воды.

- При разложении остатков водных растений из придонных слоев почвы и торфянников в воду могут поступать соединения железа, соли марганца, гуминовые кислоты, которые придают воде желтую или желтовато-бурую окраску, повышая показатель «цветность», - предупредили специалисты.

Такое уже случалось зимой 2019-2020 года, летом и осенью 2013 года, и может повторить в ближайшем будущем. Однако сейчас питьевая вода, которая подаётся в городские водопроводные сети специалистами «РКС-Самара», по мнению экспертов, соответствует всем нормам. Кстати, подробнее узнать о качестве воды можно на сайте.