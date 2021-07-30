Ответственность и контроль: лаборатория КНПЗ круглосуточно мониторит состояние городской экологии

Единым фронтом с заводскими экологами работает целая армия высокоточной аппаратуры. Фото АО «КНПЗ».

Экологическая лаборатория КНПЗ постоянно наращивает мощности. Кроме самой лаборатории, на страже окружающей среды трудятся мобильный экологический пост мониторинга атмосферного воздуха и три стационарных экологических поста, которые круглосуточно автоматически измеряют метеорологические параметры атмосферы и концентрации в ней различных веществ. Новое оборудование позволяет проводить около 10 тысяч анализов атмосферного воздуха ежемесячно – анализируя его по 11 показателям, приборы готовы сигнализировать о малейшем превышении предельно допустимых концентраций веществ. Лабораторные данные ежедневно подтверждают: превышений ПДК в санитарно-защитной зоне КНПЗ и на территории завода нет.Во многом этому способствовала реализация масштабной инвестиционной программы модернизации, а также глобальных природоохранных проектов и социально значимых инициатив. Благодаря этой работе предприятие за последние пять лет снизило воздействие на окружающую среду в 2,5 раза.