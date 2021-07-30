В Самарской области ввели запрет на посещение лесов до 13 августа

Самарцам нельзя будет ходить в лес до 13 августа Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области вновь запретили посещать леса. Соответствующий приказ в пятницу, 30 июля, выпустило региональное Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Согласно документу, запрет ввели в связи с наступлением высокой пожарной опасности в лесах Самарской области. Срок действия ограничений – с 31 июля по 13 августа 2021 года.

Запрет распространяется на территорию Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского и Похвистневского лесничеств.

Напомним, предыдущий аналогичный запрет перестал действовать всего несколько дней назад, 25 июля.