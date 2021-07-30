В Самарской области может появиться новый экологический стандарт

Фото сайта: samara.er.ru

По инициативе партии «Единая Россия» 29 июля в Самаре обсудили проект нового экологического стандарта региона. Документ предусматривает сокращение выбросов в атмосферу, реформирование транспортной системы и разработку новых технологий очистки воздуха. Свои предложения и дополнения к проекту депутаты, представители промышленных предприятий и научного сообщества озвучили в губернской думе. Возглавил работу круглого стола руководитель фракции единороссов в региональном парламенте Александр Живайкин.

Как отметил заместитель председателя комитета Самарской губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков, самарские предприятия активно помогают в разработке документа. Представители научного сообщества акцентировали внимания на том, что в новый свод правил по сохранению экологии должны войти лишь актуальные нормативы, ведь устаревшие нормы, ровно как и несовременные промышленные производства, уже стали серьезной проблемой для окружающей среды региона.

Александр Живайкин акцентировал внимание на необходимости найти баланс между экологией и промышленностью. Он подчеркнул, что рост экономических показателей не должен приводить к ухудшению состояния окружающей среды, а защита природы не должна приводить к ослаблению экономических показателей.

До 6 августа разработчики принимают предложения по дополнениям проекта регионального экологического стандарта. Далее документ будет передан для изучения в правительство.

- Я надеюсь, что решение по нему будет принято, и он заработает на территории Самарской области в короткие сроки. Это будут новые правила, которые не позволят нарушать экологические нормы. Промышленные предприятия адекватно реагируют на комплекс запланированных мероприятий, потому что сами живут на территории Самарской области и дышат тем же воздухом, - отметил Александр Живайкин.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу экологического развития страны и климатических изменений на 2021–2030 годы. Аналогичная работа идет ив регионах. Так в Самарской области под эгидой губернатора реализуется нацпроект «Экология», а партия «Единая Россия» обеспечивает контроль за ситуацией на местах.