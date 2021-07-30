В Самаре под землю уберут провода на Волжском проспекте и ул. Молодогвардейской

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В Самаре продолжают работы по благоустройству города. Еще на двух улицах в этом году планируют убрать под землю воздушные кабельные линии.

- В первую очередь речь идет о Волжском проспекте и улице Молодогвардейской, – заявил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. – Работы на них будут начаты уже в этом году – ориентировочно осенью.

Напомним, сейчас работы по благоустройству идут на улице Куйбышева. Там не только убирают под землю воздушные кабели, но и обновляют опор освещения. Новые фонари будут в старинном стиле. Новые будут и опоры контактной сети «ТТУ». Работы планирую завершить в первой половине августа. В дополнение улицу озеленят: по соседству с уже готовыми цветниками «устроятся» кадушки с туями.