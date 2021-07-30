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Происшествия30 июля 2021 16:29

Следователи рассказали, была ли у убитой в Самаре школьницы сексуальная связь с полицейским

По одной из версий, подполковник расправился с подростком, потому что она грозилась предать огласку их отношениям
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Антон заявил, что он возвращался с рыбалки и случайно сбил школьницу

Антон заявил, что он возвращался с рыбалки и случайно сбил школьницу

Фото: СОЦСЕТИ

Самарские следователи продолжают разбираться в обстоятельствах жуткого убийства 15-летней девочки в поселке Петра Дубрава. Девятиклассницу нашли мертвой на улице Садовой возле дома № 6. За ее убийство задержали 42-летнего подполковника полиции из ОП № 3 Антона Б.

По одной из версий, Антона и девочку связывала сексуальная близость. Местные жители заявляли, что видели их вместе и предположили, что девочка угрожала предать отношения огласке, и после этого силовик ее убил. Официального подтверждения эта деталь не нашла.

— По предварительной версии, информация о наличии у них близких отношений не соответствует действительности, — сообщили корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе СУ СК России по региону.

Сам Антон во время допроса заявил, что возвращался с рыбалки. Он случайно сбил девушку и решил замести следы. Происходящее увидел свидетель, после чего мужчина поспешил скрыться с места происшествия.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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