Стало известно, какими будут автобусы в Самаре

Какие автобусы нужны Самаре? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 29 июля в пресс-центре «Комсомольской правды» прошел круглый стол «Транспорт для агломерации: какой должна быть успешная система общественного транспорта в Самарской области». Во время встречи заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин отметил, что в комплексной транспортной схеме Самарско-Тольяттинской агломерации, принятие которой сейчас на финишном этапе, предусмотрена модернизация и самарских автобучов.

- В планах замена автобусов с акцентом на увеличение их вместительности, - отметил Юрий Тапилин.

Заместитель министра – руководитель департамента автомобильных дорог минтранса Самарской области Андрей Спиридонов подробнее рассказал об этом:

- В планах формирование магистральных маршрутов, где ходят исключительно крупные автобусы, а также маршрутов подвозящих. Основной акцент в транспортной сети будет сделан на трамваи и метро, - отметил Андрей Спиридонов. - Весь наш общественный транспорт должен соответствовать соответствовать стандартам транспортного обслуживания, которые прописаны на федеральном уровне: быть оборудован системой ГЛОНАСС и связан одной системой.