В Самаре инструктор по йоге перевела мошенникам более 100 тысяч рублей

Девушка хотела обезопасить свой банковский счет, в итоге потеряла все деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 июля инструктор по йоге Юлия в Самаре приняла тревожный звонок. Сотрудник банка (на самом деле, конечно же, это был мошенник) вежливо представился и уточнил, переводила ли она сейчас крупную сумму денег. У Юлии холодок по спине пробежал: конечно же, нет!

Она взволнованно заметалась по квартире, думая, как обезопасить свой банковский счет. На помощь пришел тот самый «сотрудник банка»: мол, можно перевести деньги туда, куда никому больше доступа не будет. Вот только он «забыл» упомянуть, что Юлия тоже своих денег больше не увидит.

Мужчина убедил девушку дойти до ближайшего отделения банка и там она сделала 9 разных платежей, в результате которых с ее банковского счета было переведено более 111 тысяч рублей.

О том, что ее «развели», Юлия подумала лишь через несколько дней. 29 июля она написала заявление в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

Полиция пытается выйти на след преступников и настоятельно рекомендует самарцам не верить звонкам из «банков» по поводу подозрительных переводов. Если банк сочтет, что с операцией что-то не так, он ее просто заблокирует.