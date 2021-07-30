Публикуем видео с места убийства 15-летней школьницы в поселке под Самарой

Здесь нашли тело девушки Фото: другой источник.

В поселке Петра Дубрава под Самарой накануне вечером, 29 июля, произошло громкое убийство. Там расправились с 15-летней школьницей Елизаветой Г. (имя изменено). Ей нанесли не менее 5 ударов ножом в область шеи.

Трагедия произошла возле дома № 6 на улице Садовой. Сейчас на место гибели ребенка уже несут цветы. Жители поселка шокированы и обсуждают случившееся.

Подозреваемый - 42-летний начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений в отделе полиции № 3 Советского района Самары - Антон Б. Он заявил, что сбил девушку, а потом пытался замести следы. Его увидела свидетель, и мужчина поспешил скрыться на "Тойте РАФ 4".

Журналисты "КП-Самара" побывали на месте трагедии. Они пообщались с соседями жертвы, которые заявили, что та проживала рядом с полицейским и они вполне могли быть знакомы. Тем более, что сын силовика учился в параллельном классе с Елизаветой. Впрочем, в СУ СК по Самарской области опровергают версию о том, что мужчину и девятиклассницу связывали близкие отношения.

Расследование продолжается. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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