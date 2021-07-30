Сызранского прокурора Вадима Федорина подозревают в получении взятки

На этот пост Вадим Федорин был назначен около года назад

Сегодня в Сызрани при получении взятки в размере 3 млн рублей задержан местный прокурор Вадим Федорин. Операцию проводили сотрудники УФСБ России по Самарской области.

- Спецоперация проводилась с санкции Генпрокурора Игоря Краснова. Взятка предназначалась за «помощь» при расследовании уголовного дела, - сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Сейчас Федорина везут на допрос в Самару, эту информацию корреспонденту «КП-Самара» подтвердили собственные источники. Будет ли следствие выходить в суд с ходатайством об его аресте, пока не ясно.

Напомним, на пост прокурора Сызрани Вадим Федорин назначен менее года назад. До этого руководил в прокуратуре Самарской области отделом по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции.