Уголовное дело возбудили в отношении прокурора из Сызрани из-за взятки в 3 млн рублей

В отношении прокурора из Сызрани возбудили уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В отношении сызранского прокурора Вадима Федорина возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в 3 млн рублей.
Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области, прокурора задержали в пятницу, 30 июля. Он получил деньги, когда находился в служебном кабинете. В итоге его задержали сотрудники ФСБ.
Уголовное дело возбуждено по факту покушения на получение взятки в особо крупном размере.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают подробности произошедшего.