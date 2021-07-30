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Общество30 июля 2021 21:49

Уголовное дело возбудили в отношении прокурора из Сызрани из-за взятки в 3 млн рублей

Деньги прокурор получил в служебном кабинете
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В отношении прокурора из Сызрани возбудили уголовное дело

В отношении прокурора из Сызрани возбудили уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении сызранского прокурора Вадима Федорина возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в 3 млн рублей.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области, прокурора задержали в пятницу, 30 июля. Он получил деньги, когда находился в служебном кабинете. В итоге его задержали сотрудники ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на получение взятки в особо крупном размере.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают подробности произошедшего.