Два человека погибли в страшном ДТП на трассе под Самарой

Последствия аварии оказались страшными Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Страшное ДТП произошло сегодня, в субботу 31 июля, в Самарской области. В Красноярском районе столкнулись «Лада Калина» и грузовик. Это случилось примерно в 9:30 на автодороге М-5 Урал.

— По предварительной версии, «Калина» проигнорировала знак «Уступи дорогу». 66-летний водитель легковушки и женщина-пассажир скончались на месте аварии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Место трагедии сейчас оградили сотрудники ГИБДД. Там организовано реверсивное движение.

Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку. По ее итогам будет ясно, кто виноват в произошедшем.