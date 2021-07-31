Подозреваемого в зверском убийстве школьницы под Самарой выгнали из полиции

Подозреваемый заявляет, что сбил девочку, возвращаясь с рыбалки Фото: соцсети

В Самаре собираются арестовать 42-летнего подполковника полиции Антона Б. Его подозревают в зверском убийстве 15-летней Елизаветы Г. (имя изменено) из поселка Петра Дубрава. Тело девочки вечером 29 июля нашли на улице Садовой с ножевыми ранениями.

Мужчина, которому сейчас в Самарском районном суде собираются избирать меру пресечения, дал признательные показания. Он озвучил, что возвращался с рыбалки и сбил девушку. Она стала кричать, после чего злоумышленник взялся за нож. Версию о том, что между Антоном и жертвой была сексуальная связь, следователи опровергли.

Между тем на ситуацию отреагировали в ГУ МВД России по региону. Антона Б., возглавлявшего отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений в отделе полиции № 3 (Советский район), выгнали со службы.

- Подозреваемый уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам. Решение принято по результатам служебной проверки. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Разбирательства продолжаются. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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