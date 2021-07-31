Пухляш из Little Big зажег с самарцами на площади Куйбышева

Пухляш Дмитрий Красилов своим примером показывал, что такое исполнительский драйв. Источник фото: пресс-служба МУЗ-ТВ

Пухляш из клипов Little Big устроил шоу на площади Куйбышева в Самаре. Горожане оказались втянуты в интересное представление и смогли сами стать участниками телесьемки.

- Не нужно зажиматься и тушеваться, просто с уверенностью выполните то дело, ради которого вы пришли. А второе-кайфуйте от своего выступления. Вы можете даже лажануть, но это может быть настолько классно и «вкусно», что люди даже не заметят этого», - напутствовал Пухляш самарцев.

В новом шоу МУЗ-ТВ караоке будут петь прямо на улицах. Источник фото: пресс-служба МУЗ-ТВ

Этой осенью «МУЗ-ТВ» запустит в эфир телепроект «Караоке в большом городе». Его участники — обычные горожане, которым буквально на улицах предлагают ярко исполнить в караоке любимую песню, вступить таким образом в творческое соревнование и получить денежные призы, чей размер зависит от количества набранных баллов. Ведет «Караоке в большом городе» Дмитрий Красилов, известный также как Пухляш из Little Big.

Лажать можно, быть скучным - нет. Такова позиция Пухляша. Источник фото: пресс-служба МУЗ-ТВ

Команда «МУЗ-ТВ» вела съемки на площади Куйбышева. «

В какой именно день самарцы смогут увидеть себя в телеэфире, пока не известно.