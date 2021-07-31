Подозреваемого в убийстве школьницы в Самаре доставили в суд. Показываем фото и видео

Мужчину планируют арестовать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском районном суде 31 июля избирают меру пресечения для 42-летнего Антона Безчетвертева. Его подозревают в зверском убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубрава.

Подполковника полиции следователи хотят арестовать на два месяца. Накануне он дал признательные показания, заявив, что расправился с девочкой после ДТП. В то же время, многие местные жители подозревают, что у взрослого офицера и девятиклассницы были близкие отношения, но следователи не подтвердили эту информацию.

Тело погибшей нашли на улице Садовой у дома № 6. Местная жительница видела, как вечером 29 числа неизвестный мужчина прижимал девушку к земле. Она запомнила марку и номер машины, на которой скрылся убийца.

Антона задержали в его доме на Партизанской. Его уже уволили из ОП № 3, где он возглавлял отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. "КП-Самара" следит за развитием событий.

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