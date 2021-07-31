В Сызрани ищут наглых воришек, стянувших кошелек у покупателя магазина

В Сызрани ищут подозреваемых в воровстве

В Сызрани разыскивают воришек, которые украли кошелек у местного жителя. В бумажнике было 10 тысяч рублей, его пропажу мужчина обнаружил, когда подошел к кассе магазина. Он сразу же обратился к полицейским.

- Сразу же были сняты показания с камер видеонаблюдения. На видео попали предполагаемые воришки - мужчина и женщина. Их данные распространены между оперативным составом, ведется поиск, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Мужчине на вид было около 60 лет, темные волосы с залысинами, высокий, одет в светлые брюки и рубашку белую в клетку. Женщина высокая, с темными волосами, забранными в пучок, в светлых бриджах и темной майке. Всех, кто знает что-либо о возможных преступниках, просят обращаться в полицию.