Показываем фото с ареста подполковника из Самары, подозреваемого в зверском убийстве девочки

Мужчина признал вину, но частично Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 июля, в субботу, в Самаре отправили под арест 42-летнего подполковника полиции Антона Безчетвертева. Теперь уже экс-начальника отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких ОП № 3 подозревают в убийстве 15-летней девочки. Он пробудет в СИЗО как минимум до 29 сентября.

Подозреваемый расплакался в суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как уже сообщали журналисты "КП-Самара", мужчина частично признал вину. Он отказался комментировать свой поступок, но ранее Безчетвертев давал показания, что лишил девятиклассницу жизни после ДТП. Якобы, он сбил ее на своей "Тойте" и после этого зарезал. Версию о близости жертвы и офицера следователи не подтвердили.

В Самарском районном суде, где задержанному избирали меру пресечения, он не смог сдержать слез. Известно лишь, что в уголовном деле есть явка с повинной.

В ближайшее время Антону Безчетвертеву предъявят обвинения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас расследование убийства продолжается. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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