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Происшествия31 июля 2021 13:43

Показываем фото с ареста подполковника из Самары, подозреваемого в зверском убийстве девочки

Антон Безчетвертев частично признал вину, за решеткой он пробудет как минимум до 29 сентября
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Мужчина признал вину, но частично

Мужчина признал вину, но частично

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 июля, в субботу, в Самаре отправили под арест 42-летнего подполковника полиции Антона Безчетвертева. Теперь уже экс-начальника отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких ОП № 3 подозревают в убийстве 15-летней девочки. Он пробудет в СИЗО как минимум до 29 сентября.

Подозреваемый расплакался в суде

Подозреваемый расплакался в суде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как уже сообщали журналисты "КП-Самара", мужчина частично признал вину. Он отказался комментировать свой поступок, но ранее Безчетвертев давал показания, что лишил девятиклассницу жизни после ДТП. Якобы, он сбил ее на своей "Тойте" и после этого зарезал. Версию о близости жертвы и офицера следователи не подтвердили.

В Самарском районном суде, где задержанному избирали меру пресечения, он не смог сдержать слез. Известно лишь, что в уголовном деле есть явка с повинной.

В ближайшее время Антону Безчетвертеву предъявят обвинения

В ближайшее время Антону Безчетвертеву предъявят обвинения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас расследование убийства продолжается. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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