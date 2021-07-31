Это антирекорд: умерли 17 и 461 человек заболел коронавирусом в Самарской области

В Самаре растет заболеваемость коронавирусом

Темпы заболеваемости коронавирусом в Самарской области увеличиваются все больше. В последний день июля в регионе коронавирусом заболели 461 человек - это антирекорд за последние два месяца. Число заболевших увеличивается по нарастающей: резкий скачок произошел 29 июля: до 412 с 370. Уже 30 июля было 453 заболевших.

Больше всего новых зараженных в Самаре - практически половина, 189 человек, 72 заболевших в Тольятти, 18, 17 и 15 в Кинеле, Новокуйбышевске и Водолжском районе. 14 в Сызрани, 12 в Красноярском районе, по 10 больных в Отрадном и Чапаевске. Болезнь становится все более опасной, врачи уже говорили, что новые штаммы более заразны, чем прежние, поэтому заболевших становится больше: один пациент может заразить сразу 10.

Печальная статистика и по числу смертей. За последние сутки умерли 17 человек. Самой молодой скончавшейся женщине было 49 лет.

Сейчас коронавирус не щадит никого. Болеют и пожилые, и дети, по данным врачей довольно большое число пациентов, к сожалению, оказывается в реанимации, причём почти мгновенно. Как отмечают эксперты, врачи надеются, что остановить болезнь сможет вакцинация больше 60% населения. Сейчас ее темпы в регионе высоки,