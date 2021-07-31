В Нефтегорске патрульный автомобиль попал в массовое ДТП

Полицейские опрашивают очевидцев произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти минуты в Самарской области сотрудники ГИБДД работают на месте массового ДТП. Произошло оно в Нефтегорске в районе дома №24 по ул.Спортивной. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщает областное МВД, в аварии участвовал патрульный автомобиль. Насколько известно на данный момент, прямо перед ДТП полицейская машина ехала по улице с включенной «мигалкой» и работающим звуковым сигналом. По неизвестным причинам произошло столкновением патрульного авто с «Нивой», которая ехала впереди. От удара полицейскую машину отбросило на два припаркованных автомобиля, таким образом повреждения получили еще и LADA Granta и Toyota Land Cruiser Prado.

Первым делом полицейские делают все, чтобы как можно скорее освободить проезжую часть от поврежденных автомобилей. После этого начнется масштабная проверка, по итогам которой будет решаться вопрос о том, кого наказывать за ДТП и с кого автовладельцы впоследствии смогут взыскать причиненный их машинам ущерб.