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Общество31 июля 2021 18:34

«Ласточке» подрезали крылья: в Самарской области на несколько дней отменят скоростную электричку

Изменения в расписании связаны с ремонтными работами на перегоне Октябрьск - Правая Волга
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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В Самарской области «Ласточку» запустили 11 июля

В Самарской области «Ласточку» запустили 11 июля

Фото: Евгения ВАСИНА

Сезон «раскопок» затронул не только дорожников в Самарской области, но и железнодорожников. Самарская пригородная пассажирская компания сообщает о ремонтных работах на перегоне Октябрьск - Правая Волга, которые запланированы на начало августа.

Из-них меняется расписание движения грузовых поездов и электричек, в том числе скоростной «Ласточки», которая соединяет между собой Самару и Тольятти относительно короткой полуторачасовой поездкой.

Со 2 по 5 августа часть электричек отменяется вовсе (в том числе последние рейсы «Ласточки»), часть поездов будут идти по сокращенным маршрутам (в основном - первые по расписанию маршруты).

Подробнее с изменениями в графике движения конкретных поездов по дням можно ознакомиться на сайте Самарской пригородной пассажирской компании.

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