Предполагаемый виновник массового ДТП на Ракитовском шоссе за год нарушал ПДД 38 раз

Из-за нарушения ПДД на дороге столкнулись сразу 6 автомобилей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Самарская полиция рассказала подробности массового ДТП, которое произошло на Ракитовском шоссе в Самаре днем 30 июля. Около 11 часов дня там столкнулись шесть автомобилей.

- По предварительным данным, водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию и толкнул Chevrolet Aveo, который ехал впереди, - говорят в облМВД. – От удара легковой автомобиль отбросило на Volkswagen Polo, а «Газель» выехала на встречную полосу, где столкнулась сразу с тремя иномарками: Toyota RAV4, Volkswagen Golf и грузовичком Isuzu.

В аварии пострадали двое: предполагаемый виновник аварии и водитель Volkswagen Golf. Об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.

В аварии пострадали двое: предполагаемый виновник аварии и водитель Volkswagen Golf Фото: ГУ МВД России по Самарской области

О водителе «Газели» в полиции сообщили следующее: ему 34 года, водительский стаж – 16 лет. Однако законопослушностью он «не грешит»: только за последний год его привлекали к административной ответственности 38 раз. Да, все штрафы оплачены, но количество нарушений говорит многое о культуре вождения.

Все участники массового ДТП были трезвы, сейчас полиция проводит проверку по факту произошедшего.