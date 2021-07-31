Стало известно, кто обнаружил сумку с телом убитой женщины на самарском пляже

Кто и зачем спрятал труп в сумку, сейчас разбираются следователи Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Что может связывать футбольный матч и нераскрытое убийство? Ответ прост: болельщики.

В соцсетях «рассекретили» информацию о том, кто обнаружил связанное по рукам и ногам тело женщины, спрятанное в громадную сумку.

Страшная находка датируется вечером 29 июля. По предварительным данным, сумку с трупом могло прибить к берегу течением. Однако погода в этот вечер была не самая подходящая для прогулок: собиралась гроза, большинство самарцев поспешили найти себе укрытие под крышей.

Гостям же города ливень был не страшен. Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», в тот день по самарской набережной гуляли болельщики футбольного клуба «Спартак», которые приехал в наш город за день до игры своей любимой команды с «Крыльями Советов».

Фанаты-то и обратили внимание на огромную сумку, которую «плавала» вдоль пляжа в районе Вилоновского спуска. Молодые люди подошли ближе, из любопытства решили вытянуть сумку на берег и… в этот момент из нее вывалилась женская рука.

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, женщина, чье тело нашли внутри, к этому моменту была мертва уже довольно давно. Она была без волос, ее руки и ноги – стянуты скотчем.

Причина смерти пока не установлена, но следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сумка с сюрпризом: на самарском пляже в огромной сумке нашли труп женщины

Погибшая была связана по рукам и ногам (подробности)