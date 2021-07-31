Гроза, град и шквальный ветер: что ждет Самару в ближайшие часы

Возможно, непогода продержится всю ночь Фото: Михаил ГОРЮНОВ

На Самарскую область движется грозовой фронт. Об этом синоптики предупредили спасателей, а те – спешат уведомить население.

В ближайшие часы в регионе начнется гроза, причем как долго и с какой силой она будет бушевать, пока что сказать сложно. Метеорологи предупреждают: местами по области возможны ливни, град и шквалистый ветер, который будет дуть со скоростью 20-25 метров в секунду. Возможно, непогода продержится всю ночь.

Спасатели просят не выходить из дома без крайней нужды, машины припарковать так, чтобы на них не упало дерево, шаткая рекламная конструкция или незакрепленный кусок крыши с ближайшего дома. Во время грозы также не рекомендуются разговаривать по телефону, пользоваться электроприборами, а еще… топить печь.

- Дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает, - поясняют в областном МЧС.

После того, как гроза пройдет, Самарскую область ожидает знойный денек: воздух прогреется до 30-32 °C, днем существенных осадков не ожидается, а ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.