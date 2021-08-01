В Самарской области молодой человек хранил в своем загородном доме марихуану

Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские изъяли более 200 грамм марихуаны, которая хранилась на террасе загородного в Исаклинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Растения обнаружили в доме 25-летнего местного жителя. Полицейским он рассказал, что хранил наркотик для собственного потребления. Это версия проверяется. Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.