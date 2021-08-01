Братья Бородачевы из Самары вышли в финал командного турнира по фехтованию на Олимпиаде

Братья Бородачевы дошли до финала командного турнира Олимпиады в Токио. Фото - минспорт Самарской области

Самарские рапиристы братья Бородачевы вышли в финал командного турнира по фехтованию на Олимпиаде в Токио.

В воскресенье, 1 августа, сборная России пробилась в финал, победив в четвертьфинале Гонконг, а в полуфинале - США. Теперь россиянам предстоит сразиться с командой Франции. Поединки начнутся в 14:50 по самарскому времени.

В личных поединках Антон Бородачев завершил свои поединки в 1/16 финала, его брат-близнец Кирилл дошел до четвертьфинала.

Ранее Павел Сухов из Самары взял "серебро" в командном турнире шпажистов.

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