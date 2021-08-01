В Самарской области стабильно находят более 400 заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области достигнуто новое максимальное значение по количеству заразившихся коронавирусом за сутки. В воскресенье, 1 августа, в регионе нашли 463 заболевших, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Четвертый день подряд в регионе более четырехсот заразившихся за сутки. Всего с начала пандемии в Самарской области заболели 76 773 человека, из которых выздоровели 70 998.

В воскресенье сообщили о 15-ти новых смертельных случаев, всего умерли 2 656 человек.

В целом по стране 22 804 новых случаев заражения в 85-ти регионах страны. Всего заболели порядка 6,3 млн человек.