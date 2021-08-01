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Здоровье1 августа 2021 14:15

В Самаре продлевается конкурс для привившихся от коронавируса жителей

На призы смогут претендовать самарцы, получившие второй компонент до 31 августа
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарцы, привившиеся от коронавируса, смогут претендовать на подарки

Самарцы, привившиеся от коронавируса, смогут претендовать на подарки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продлевается акция для привившихся от коронавируса жителей города. Об этом сообщили в мэрии.

Акция проводилась с 1 по 25 июля, участвовать в ней могли самарцы старше 18 лет, получившие второй компонент прививки. Участие приняли 9,5 тысяч жителей. Было разыграно 209 подарков, среди которых телевизоры, ноутбуки и смартфоны.

Сейчас акция продлевается, на призы смогут претендовать самарцы, получившие второй компонент до 31 августа.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте.

В Самарской области сейчас регулярно находят более 400 заразившихся.