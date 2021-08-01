В Самарскую область привезли еще 74 тысячи доз вакцин

В Самарскую область привезли новые дозы вакцин от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область поступило еще 74 тысячи доз вакцин. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В регион поступило 58 тысяч доз вакцин "Спутник V" и 16 тысяч доз вакцин "Спутник Лайт". В регионе действуют мобильные пункты вакцинаций, также сделать прививку можно сделать в круглосуточных пунктах.

Сейчас в регионе вакцинацию завершили порядка 600 тысяч человек. Привившиеся самарцы могут принять участие в розыгрыше призов.

В Самарской области четвертый день подряд находят более 400 новых заразившихся коронавирусом.