В Самаре больше всего новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обновлен суточный максимум по количеству заразившихся коронавирусом. По данным регионального оперштаба, в воскресенье, 1 августа, в области 463 новых заразившихся.

Четвертый день подряд в регионе больше 400 заразившихся. Больше всего новых случаев в Самаре (197), Тольятти (78) и Новокуйбышевске (22).

В регионе за сутки 15 смертельных случаев. Умерли 11 женщин в возрасте от 58-ми лет до 91 года, а также четверо мужчин от 62-х до 86-ти лет.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 76 773 человека, из них выздоровели 70 998, умерли 2 656.