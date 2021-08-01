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Происшествия1 августа 2021 17:09

В Тольятти ребенок выпал с третьего этажа

Малыш остался жив, но получил травмы
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Тольятти ребенок выпал из окна. Фото - соцсети

В Тольятти ребенок выпал из окна. Фото - соцсети

В Тольятти ребенок получил травмы, выпав из окна третьего этажа. Сообщение об этом появилось в паблике "Подслушано Самара".

По имеющимся данным, мальчик выпал из окна дом на улице Гидротехнической. На место прибыла скорая помощь. У ребенка есть переломы, но он остался жив.

В комментариях пользователи обсуждают, что приводит к подобным происшествия и рассуждают, что родителям нужно внимательнее следить за маленькими детьми, а также ставить специальные замки на окна, чтобы малолетние дети не могли без взрослых открыть окна.