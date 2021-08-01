Дмитрий Азаров: "Три "серебра" в фехтовании – беспрецедентный успех самарской школы!"

В регионе создают все условиях для развития фехтования

Самарские рапиристы Кирилл и Антон Бородачевы стали обладателями серебряной медали на Олимпийских играх в Токио в составе сборной страны, а ранее Павел Сухов в командных соревнованиях на шпагах также выиграл "серебро".

- Наши ребята показали стойкость, волю к победе, командный дух и высочайшее мастерство. Уверен - этот захватывающий поединок интересно было смотреть даже людям, далеким от спорта. А для любителей фехтования и профессиональных спортсменов это был огромный подарок, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что три серебряные медали в фехтовании - это беспрецедентный успех самарской школы. Он рассказал, что в последние годы в Самарской области многое было сделано для развития спортшкол, в частности, в Самаре открыли современный центр фехтования,

- Мы, безусловно, будем эту работу продолжать, чтобы у ребят было больше возможностей для занятий, и наши спортсмены достигали новых олимпийских высот! - сказал Дмитрий Азаров.