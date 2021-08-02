В начале рабочей недели в Самарской области будет жаркая погода

Жара возвращается в Самару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале рабочей недели в Самарской области будет жаркая, сообщают в Приволжском УГМС.

Как сообщают синоптики, с ростом атмосферного давления установится антициклон, прекратятся осадки. Начало недели обещает быть сухим и жарким.

В регион возвращается изнуряющая жара. В ближайшие дни температура воздуха вновь дойдет до +36, а местами до +38 градусов. Ночью будет до +21 градуса.

В середине недели не исключаются дожди с грозами.

В понедельник, 2 августа, в Самаре и области будет до 35 градусов тепла.