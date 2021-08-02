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Общество2 августа 2021 8:32

Самарцам не хватает отпуска, чтобы отдохнуть

Многим в отпуске все равно приходится работать
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Самарцам в отпуске все равно приходится работать

Самарцам в отпуске все равно приходится работать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам не хватает отпуска, чтобы отдохнуть, выяснили эксперты службы исследований hh.ru.

Специалисты выясняли, как самарцы проводят отпуск. Как оказалось, 38% опрошенных хотят, чтобы отпуск был более продолжительным. Это отчасти связано с тем, что во время отпуска все равно приходится работать, рассказали 16% опрошенных.

Как выяснилось, некоторые работодатели не отпускают своих сотрудников в отпуск без определенной причины - необходимость отпуска работнику нужно обосновать.

Что касается планов на отпуск, то самарцы предпочитают путешествовать по России или заниматься домашними делами, например, делать дома ремонт.